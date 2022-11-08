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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

صدى البلد

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “الزمالك مش هياخد بطولة السنادي ، والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا”

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تنتظر جماهير الكرة المصرية مباريات الأهلي والزمالك سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية.

ويواجه فريق الأهلي والزمالك بعضهما في الدوري الممتاز في الدور الأول والدور الثاني بالإضافة لمواجهة في كأس مصر حال تأهل الفريقان دور ربع ونصف النهائي.
 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" موعد إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وقرر الكاف إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 16 نوفمبر الجاري بالقاهرة .

وتضم الأندية المشاركة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا كلا من : الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، المريخ (السودان)، أتلتيكو بتروليوس (أنجولا)، كوتون سبورت (الكاميرون) ، شباب بلوزداد (الجزائر) الترجي التونسي (تونس) ، هورويا (غينيا)، شبيبة القبايل (تونس) الجزائر) ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) الرجاء  (المغرب) سيمبا (تنزانيا) فايبرس (أوغندا) الوداد (المغرب) الزمالك (مصر) كلوب فيتا (الكونغو الديمقراطية).

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