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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 30 ألف رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد طاعون المجترات الصغيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية  التابعة لوزارة الزراعة ، ضمن خطتها ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية

حيث تبين من التقرير اليومي، الذي تعده المديرية، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 29 ألف و960رأساً بواقع(  28ألف و174من الأغنام + 1786من الماعز)، وذلك منذ بداية الحملة في 4 أكتوبر الماضي وحتى 5 من الشهر الجاري ،فيما تتواصل فعاليات الحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين ،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

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وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم "قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

تجدر الإشارة إلى أن طاعون المجترات الصغيرة ،مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى  المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب ،من خلال  الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام

الطب البيطري وزارة الزراعة الثروة الحيوانية المواطنين محافظة بني سويف بني سويف

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