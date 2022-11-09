أصيبت بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة في سوهاج

لقيت طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعها أسفل عجلات سيارة قيادة ثلاثيني، أثناء عبورها الطريق؛ إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وذلك دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومتوفاة دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو (حسن ا م م- 30 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفلة (سجي ا ا م ع- 6 سنة- وتقيم بذات الناحية)، حال عبورها الطريق؛ مما أدى لوفاتها.

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة المدعو (أحمد ا م ع- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.