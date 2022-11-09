قائمة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بشمال سيناء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، قائمة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، في سوق الجملة بالعريش كالتالي:

أسعار الخضروات

البطاطس 8 إلى 10 جنيهات

الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات

الفلفل الشطة من 5 إلى 7 جنيهات

البصل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات

الفلفل الرومي من 10 إلى 12 جنيها

الباذنجان من 5 إلى 7 جنيهات

الثوم من 8 إلى 10 جنيهات

الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات

الخيار 7 إلى 10 جنيهات

الجزر 5 إلى 6.5 جنيهات

البامية من 18 إلى 20 جنيها

الفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات

ليمون بلدي 7 إلى 9 جنيهات

باذنجان بلدي من 4.5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة :

البلح من 10 إلى 12 جنيها

الرطب من 10 إلى 12 جنيها

التفاح 18 إلى 22 جنيها

الجوافة من 6.5 إلى 8 جنيهات

الرمان من 4 إلى 6 جنيهات

كنتالوب من 10 إلى 12 جنيها

تفاح مستورد من 22 إلى 25 جنيها

بلح برحي من 23 إلى 25 جنيها

برتقال من 5 إلى 10 جنيهات

ضبط المخالفين

وقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ،حملة على الأسواق والمحال التجارية بمدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء وكذلك مدينة العريش العاصمة لضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم .