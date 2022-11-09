لأول مرة.. برودكاست المناخ بالتوازي مع Cop27 في جامعة عين شمس

تقدم كلية الهندسة، جامعة عين شمس لأول مرة برودكاست المناخ بالتوازي مع Cop27.

البرودكاست سيكون بث حي لمده ٢٤ ساعة يومي ١٠ و ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة العاشرة صباحا حتي العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وياتي البودكاست تحت عنوان صفر روايات المناخ الرقمية من اجل مرونة حضرية بالشراكة بين معمل المدن الذكية و المستقبلية و الممول من صندوق العلوم و التكنولوجيا و سانت مارتنز -جامعة الفنون المركزية بلندن و بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني .

ويمكن للاستماع الي ٢٤ ساعة من الحوارات و اللقاءات المتعلقة بالمناخ و الطاقة في بث حي.



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