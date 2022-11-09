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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. برودكاست المناخ بالتوازي مع Cop27 في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقدم كلية الهندسة، جامعة عين شمس لأول مرة برودكاست المناخ بالتوازي مع Cop27. 

البرودكاست سيكون بث حي لمده ٢٤ ساعة يومي ١٠ و ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة العاشرة صباحا حتي العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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«الإنذار المبكر بمخاطر الطقس والتغيرات المناخية».. ندوة بكلية البنات جامعة عين شمس

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«آثار عين شمس» تعلن بدء امتحانات «الميد تيرم».. الأحد المقبل

وياتي البودكاست تحت عنوان صفر روايات المناخ الرقمية من اجل مرونة حضرية بالشراكة بين معمل المدن الذكية و المستقبلية و الممول من صندوق العلوم و التكنولوجيا و سانت مارتنز -جامعة الفنون المركزية بلندن و بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني . 

ويمكن للاستماع الي ٢٤ ساعة من الحوارات و اللقاءات المتعلقة بالمناخ و الطاقة في بث حي.


http://spatialradio.live

http://Radioee.net

جامعة عين شمس كلية الهندسة برودكاست المناخ كوب ٢٧ Cop27 Jobs Education

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