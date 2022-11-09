إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا _ كفر الشيخ

شهد طريق طنطا -كفر الشيخ الدولي في نطاق مركز طنطا انقلاب سيارة ملاكي مسرعة، السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات واصابات متفاوتة وجري نقل المصابين إلي مستشفى طنطا الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بورود إخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكي علي طريق طنطا -كفر الشيخ الدولي وتعطل حركة السيارات علي الطريق .

وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية وتبين تعطل حركة المرور نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وإصابة شخصين بإصابات متفاوتة وتم الدفع بسياراتي إسعاف لنقل المصابين