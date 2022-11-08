الغربية .. مواطنون يشكون انعدام خدمات مستشفي المحلة الكبري العام

معاناة يعيشها أهالى مركز ومدينة المحلة الكبري التابعة الى محافظة الغربية ، بسبب تدنى مستوى الخدمات الصحية بمستشفي المحله العام الامر الذى يعرض الأهالي للخطر في حالات الطوارئ الخطيرة .

يقول المواطن عمرو عزت ، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": نعانى أشد المعاناه لعدم وجود كوادر طبيه أو متطلبات المريض الأساسيه وهو سرير في غرفة العنايه المركزه ، وفي حالة طلب تحويل المرضة إلي مستشفي جامعه طنطا أو المستشفي الدولي بالمنصوره يتم الرفض التحويل بشكل أمن حسب قرار مجلس الوزراء رقم (1063 لسنة 2014) .

وأضاف: "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالمستشفي العام وهو ما يجعل المرضى يلجأون إلى المدن المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية".



وتابعوا: "يجب على المسئولين بالصحة توفير أطباء لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك لتصريحات الدفن لتخفيف المعاناة عن الأهالي، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة".



وناشد الأهالى المسئولين التدخل وتوفير أطباء متخصصة لعلاج المواطنين المرضى و توفير الأدوية وسيارات أسعاف لتخفيف المعاناة عن الأهالي ورأفة بصحتهم .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.