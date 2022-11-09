تشكيل لجنة لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادات المحلية فى مطروح

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تشكيل لجنة فنية برئاسته وعضوية إسماعيل جاتو وكيل المديرية ومديري الشئون التنفيذية والشئون التابعة والإدارية وشئون الطلاب والامتحانات والتعليم الإعدادي والشئون القانونية وذلك لاختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادات المحلية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة خلال ترأسه الاجتماع الأول مع أعضاء اللجنة أنه تم تشكيلها لأول مرة بتعليم مطروح وفقاً للقرار الوزاري رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٤ وتنفيذا للقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات .



وأوضح شحاته أنه وجه اعضاء لجنة الاختيار بضرورة التحلي بالتركيز الشديد والأمانة المهنية لضمان انتقاء أعضاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية والمصداقية والدقة في العمل في سبيل تحقيق منظومة امتحانية متكاملة يسودها الجدية والانضباط وتقدير المسئولية.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن الهدف من تشكيل اللجنة تفعيل العمل المؤسسي بالمنظومة التعليمية وتحقيق التكامل الوظيفي بالإضافة إلي ضمان انتقاء العناصر القادرة علي تحقيق منظومة امتحانية جيدة مع تحقيق قيم النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة بين كافة العاملين بالمنظومة التربوية وإعطاء كل ذي حق حقه مع المساهمة في إكتشاف قيادات إدارية جديدة تثري الحقل التعليمي في المستقبل .