الشهابي: الحضور المشارك في مؤتمر المناخ cop27 هو الأكبر بين كافة القمم السابقة

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية خلال مشاركته فى قمة المناخ التى يشارك فيها فى مدينة شرم الشيخ أن الحضور المشارك فى هذه القمة (المناخ cop27) المنعقدة فى مدينة السحر والجمال والسلام شرم الشيخ المصرية هو الأكبر بين كل قمم المناخ السابقة ووصل عدد المشاركين فيها حوالى 62 الف شخص من مختلف جنسيات العالم.

وأضاف الشهابى فى بيان صحفى له أن اللافت للنظر فى هذه القمة هو التنظيم المبهر والأداء العالى والراقى لشباب وشابات مصر مما جعل رؤوسنا تطال السماء فخورين بهم .

وتابع: “لقد شاركت فى عدة فعاليات على مدى يوم أمس ، وفى هذا اليوم انكشف زيف الدعاوى الغربية عن حقوق الإنسان وأنهم يستخدمونها فزاعة ولابتزاز الدول الحريصة على أن يكون قرارها مستقل وإرادتها حرة”.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى ما حدث فى جلسة المطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح والتى تحدثت فيها شقيقة علاء عبد الفتاح والتى لم تتحمل الحقائق القوية التى أعلنها النائب عمرو درويش ومعها المسئولون الإنجليز عن الندوة والسيدة انياس كالامار أمينة منظمة العفو الدولية فقاطعوه ثم طردوه من القاعة بواسطة فرد أمن تابع للأمم المتحدة فى منظر مؤسف غير مسبوق، ليتأكد الجميع ما كنا نتحدث به منذ سنوات عن تلك المنظمات الدولية والتى تعمل فى مجال حقوق الإنسان وهى فى حقيقة الأمر منظمات تعمل لصالح الدول الغربية من أصحاب المخططات المعادية للدول المستقلة صاحبة الدور والتأثير وعلى رأسهم مصر.

واكد أن الحقائق التى أعلنها بقوة وسلاسة أبننا النائب عمرو درويش كانت واضحة تماما فكشفت اكاذيبهم، فلم يتحملوها فطردوه من القاعة التى تقع على أرض مصرية ،بشكل أكد زيف إيمانهم بالديمقراطية وأن الحرية والديمقراطية فى عرفهم أداة يستخدمونها فقط لتحقيق أهدافهم وأعراضهم الخبيثة الشيطانية ، وكانت فضيحة لينقلب السحر على الساحر لذلك أوجه التحية للنائب عمرو درويش تقديرا لشجاعته وسرعة بديهته فى تعامله مع الموقف.