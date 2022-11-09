خلال 3 أشهر.. مستشفى سوهاج الجامعي تُجري أكثر من17 ألف عملية جراحية

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج انه طبقاً لإحصائيات إدارة التسجيل الطبي و الإحصاء بمستشفى سوهاج الجامعي لعام ٢٠٢٢ بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية خلال العشر شهور الماضية ١٠٧ آلاف و٨١٦ مريضا، وكان عدد المترددين على الاستقبال يتراوح ما بين ٩ آلاف الى ١٣ ألف مريض شهرياً.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق ان المستشفي الجامعي تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية، حيث تقدم ما لا يقل عن ٧٠٪؜من الخدمات الصحية وبخاصة العمليات الجراحية الكبرى وذات المهارة، حيث اجريت نحو ١٧ ألفا و ٥٥٢ عملية جراحية بدرجاتها المختلفة في الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر ۲۰۲۲، بمعدل ٩ آلاف عملية شهرياً.

وكان أكثر من نصف هذه العمليات عملیات صغری ٥٥٪؜ بينما كانت العمليات الكبرى تمثل نحو ١٨٪ من إجمالي الحالات، كما بلغت العمليات ذات المهارة والتي تتميز بها المستشفي الجامعي عن باقي المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية بمحافظة سوهاج نحو ١٩٦٤ عملية جراحية بنسبة ١١٪؜ من إجمالي عدد العمليات التي تمت داخل المستشفي.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ان المستشفى الجامعي تخدم القطاع الأكبر من المرضى غير القادرين من سكان محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأشار الى أن إجمالي عدد المترددين على وحدات الاستقبال بالمستشفى خلال العشرة شهور الماضية، كان أكثر ما يكون في استقبال الجراحة العامة بعدد يزيد عن ٤١ ألف حالة، تليها الباطنة العامة ٢٥ ألف، ثم جراحة العظام ١٤ ألف، ثم طب الأطفال ٩ الاف، ثم التوليد وأمراض النساء ٦ الاف تقريبا،ثم طب وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية بنحو ٣ آلاف حالة لكل منهم، بينما كانت الأرقام أقل من ذلك في باقي الأقسام والوحدات.

وأوضح القاضي انه بلغ عدد المرضي المترددين علي الاستقبال خلال شهر أكتوبر الماضي١٢ ألف ٨٣٠ مريض، بينما كان عدد المترددين خلال شهر سبتمبر ٨ الف و٨٧٨ مريض وكان هذا اقل شهر، موضحاً ان وحدات الاستقبال في شهر أكتوبر كان أكثر ما يكون في استقبال الجراحة العامة بعدد يزيد عن ٥ آلاف حالة، تليها الباطنة العامة ٢٥٣٢ حالة ثم جراحة العظام ١٥٩٧ حالة.

جامعة سوهاج

ثم طب الأطفال ١٠٩٤ حالة ثم التوليد وأمراض النساء ٦٧٦ حالة ثم طب وجراحة العيون وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية بنحو ٣٠٠ حالة لكل منهم، بينما كانت الأرقام أقل من ذلك في باقي الأقسام والوحدات.

وذكر الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي التنفيذي انه طبقاً لتلك الاحصائيات تم دخول عدد ٦٦٩٢ حالة خلال الربع الأول من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢، وكان معظم الدخول لأقسام الأمراض الباطنة بنسبه ۱۸٫۷٪ تليها الجراحة العامة ١٦,٢٪؜ ثم طب الأطفال ١٠٪؜ ثم التوليد وأمراض النساء ٦,٨٪؜.

حيث أن أكثر من ٩٠٪؜من الحالات قد دخلت للمستشفيات عن طريق الاستقبال إما استقبال الطوارئ ٧٨,٥٪ ، واستقبال الحوادث ۱۲٪ بينما كانت العيادات الخارجية هي مصدر دخول الحالات بنسبة ٩,٥٪ من الحالات فقط. وكان الاستقبال بنسبة ١٠٠٪ من الحالات في كثير من أقسام الجراحات والعنايات والباطنة.