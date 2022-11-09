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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كأنها اتبنت من جديد.. ماذا قال رواد السوشيال ميديا عن شرم الشيخ؟

أيقونة السلام بشرم
أيقونة السلام بشرم الشيخ

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق وزوار مدينة شرم الشيخ على تطويرها واستضافتها لمؤتمر المناخ قائلين: "كأنها اتبنت من جديد".

ودعا سكان جنوب سيناء كل المصريين لنشر هاشتاج " كأنها اتبنت من جديد " علي مواقع التواصل الاجتماعي والفخر بما تم من تطوير على أرض السلام شرم الشيخ .


وقال فرح حسين الخبير السياحي وأمين عام حزب الوفد بجنوب سيناء إن قمة المناخ فرصة كبيرة للترويج والدعاية لشرم الشيخ الذي اسمها يتداول في كل مكان في العالم في حدث كبير مشيرة إلي أنه لابد من تداول ومشاركة ما تم ما تطوير والصور الجمالية لمدينة شرم الشيخ مشيرا إلي أن صدي قمة المناخ سوف يستمر فترة كبيرة داعما لشرم الشيخ سياحيا .


واضاف الشاب عبد الخالق ثروت من شباب جنوب سيناء أن ما حدث على أرض شرم الشيخ إنجاز حقيقي غير وجه شرم الشيخ ونقلها إلي العالمية بشهادة كل سياح العالم .


واقترح احمد الشيخ الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والفنادق بشرم الشيخ  بأن يتم السماح للمصورين المحترفين بتصوير ما تم في شرم الشيخ بالإضافة لتصوير جوي  حتي يتم الدعاية والترويج لشرم الشيخ علي مدي بعيد  وهي محط أنظار العالم الان  خلال قمة المناخ .


وأضاف احمد مجدي خبير سياحي بشرم الشيخ أن شرم الشيخ في أبهي صورة لها وأجمل طقس الآن ولابد من استغلال ذلك الحدث في الترويج والدعاية لجنوب سيناء بشكل عام  واظهار معالمها في تلك الفرصة .


وطالب احمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية  بالدعاية والترويج لكل مكان بجنوب سيناء في كل المدن وان تستفيد من ذلك الحدث الرائع فيذهب السياح   لزيارة سانت كاترين ودهب ونويبع وطور سيناء وراء سدر  و سرابيط الخادم  وان نحقق استفادة كبيرة من قمة المناخ .


 طالب نشطاء وخبراء سياحة في جنوب سيناء بمشاركة الصور الجميلة لشرم الشيخ حتي يستمر صدي  هذه الصور في كل العالم  وتكون مدينة شرم الشيخ المقصد السياحي الأول في كل العالم ".

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمدينة السلام شرم الشيخ تظهر جمال المدينة ورونقها  خلال انعقاد قمة المناخ .

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جمال شرم الشيخ

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اخبار شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ هاشتاج كأنها اتبنت من جديد أرض السلام شرم الشيخ

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