عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمله للتخلص الآمن من مخلفات النخيل بمركز الداخلة في الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأ مركز الداخلة في الوادي الجديد بشن حملات للتخلص الآمن من مخلفات النخيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، للحد من انتشار حرائق مزارع النخيل وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترشيد جهود الحماية المدنية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة جمع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة للفرم وإعادة التدوير. خارج الكتله السكنية.

تضامن الوادي الجديد توقع بروتوكول تعاون لتطوير 21 دار حضانة

وكان محافظ الوادى الجديد وجه بضرورة تعاون المواطنين والمزارعين والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز للتخلص من المخلفات، لتجنب توجيه إنذارات وتحرير محاضر للمخالفين وفقًا لقوانين البيئة الصادرة بهذا الشأن.

اخبارمحافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الوحده المحلية المواطنين المخلفات تكثيف التخلص الامن جمع المخلفات الوحدات الممتلكات مخلفات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

كلها ساعات ادعولي .. رانيا دخلت تِولِد خرجت في نعش | قصة كارثية

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

ندوة دينية عن "حسن الخلق" بكلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد

ترشيحاتنا

مهدد بالغياب عن المونديال.. أرقام ساديو ماني مع ليفربول وبايرن ميونيخ

انخفاض أسعار الذهب .. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

رسميا.. للمرة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يحصد الحذاء الذهبي.. فيديو

سماع الموسيقى أثناء القيادة بشكل دائم خطر عليك.. اعرف السبب

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

بث مباشر..رياح قمة المناخ تثير إعجاب المشاركين بـ مصر في بورصة لندن السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

فيديو

تفاصيل حادث تصادم قطار بأتوبيس الشرقية

تغطية مباشرة من شرم الشيخ حول أبرز فعاليات اليوم الرابع لـ COP27

تراجع جديد للدولار عالميا .. ومفاجأة في سعر الذهب

سقوط أمطار خفيفة .. توقعات حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ