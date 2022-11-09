حمله للتخلص الآمن من مخلفات النخيل بمركز الداخلة في الوادي الجديد

بدأ مركز الداخلة في الوادي الجديد بشن حملات للتخلص الآمن من مخلفات النخيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، للحد من انتشار حرائق مزارع النخيل وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترشيد جهود الحماية المدنية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة جمع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة للفرم وإعادة التدوير. خارج الكتله السكنية.

وكان محافظ الوادى الجديد وجه بضرورة تعاون المواطنين والمزارعين والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز للتخلص من المخلفات، لتجنب توجيه إنذارات وتحرير محاضر للمخالفين وفقًا لقوانين البيئة الصادرة بهذا الشأن.