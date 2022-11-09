ندوة دينية عن "حسن الخلق" بكلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد

نظمت كلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد ، ندوة بعنوان "حسن الخلق"، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية الرياضية.

وقال الدكتور حسام الدين عبد الحميد قطب منسق الأنشطة ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، إن الندوة تأتى ضمن سلسة الندوات و القوافل الدعوية التى تنظم تباعاً لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة الذي هو عماد الوطن، وللتعرف على حقيقة ديننا الوسطي المعتدل بعيداً عن أفكار التطرف والمغالاة.

وأكد الشيخ محمد نصر إمام وخطيب المجمع الإسلامى الكبير بالخارجة، خلال الندوة، أن حضارة الأمم والمجتمعات والدول مقياسها الأول هو حسن الخلق.

وقال إن الأخلاق هي ميراث الإنسانية كما هي ميراث الأديان، وإنّ أساس هذا الدين العظيم هو مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولقد وجه النبي صلّى الله عليه وسلّم أنظارنا نحو هذه القضية حينما قال: إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق "، أي أن الدين الإسلامى هو امتداد للأخلاق الحسنة على مر العصور.

من جانبه اكد الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية الرياضية أن الأخلاق هي عنوان إرتقاء الأمم وأن كل الأديان تحث عليها وتوصي بها، و أن الدين المعاملة فما أحوجنا أن نعود إلى وصايا رسولنا الكريم في مجال الأخلاق حتى نستطيع أن نتجاوز تلك المرحلة الصعبة ونعبر بمجتمعنا وأمتنا إلى بر الأمان.

وفي نهاية الندوة تم الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات من كلية التربية الرياضية .

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)