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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الوادي الجديد تدعم المدارس الفنية بـ آلات ومعدات زراعية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

قرر الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، دعم المدارس الثانوية الزراعية بالآلات والمعدات الزراعية.

وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل لجنة لتحديد احتياجات كل مدرسة من الآلات والمعدات الزراعية وتوزيعها بشكل عاجل، وذلك وفقا للتوجيهات الوزارية بتجميد تخصص الجرارات والآلات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه نظرًا للتطور المستمر وتدخل التكنولوجيا الحديثة في العلوم الزراعية، وما يحدث من تقنيات حديثة في مجال الآلات الزراعية، لذلك تقرر إجراءات توزيع المعدات الموجودة بقسم الجرارات على جميع المدارس الزراعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وذلك من خلال لجنة مشكلة لتوزيع المعدات ودعم جميع المدارس الزراعية على مستوى المحافظة بآلات حديثة.

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