ندوة توعوية حول الترابط الأسري وأثره فى النهوض بالمجتمعات بجامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ندوة توعوية حول الترابط الأسري واثره فى النهوض بالمجتمعات وذلك بقاعة كلية الطب البشرى .

وذلك برعاية فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب

والرياضة والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد واشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أحمد حرباوى رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور اعضاء هيئة التدريس والطلاب الجهاز الادارى بالجامعة والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة .

صرحت بذلك فايزه احمد عبد الحميد مدير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وقالت ان الندوة تاتى .فى اطار خطة قطاع خدمة المجتمع بالجامعة للتوعية باهمية الترابط الاسرى فى النهوض بالمجتمعات

واضافت ان الندوة حاضر فيها الدكتور محمد خلف استاذ امراض النساء والتوليد ووكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفضيلة الشيخ يوسف محمد عبدالله والشيخ حسين عبدالله السيد عضوا مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية بمشيخة الازهر الشريف والدكتور .احمد عبدالنعيم مدرس بكلية الآداب.

وقال الدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة بالجامعة ان الندوة تناولت اهمية الترابط الأسري بما يضمن للمجتمع الصغير الخاص بكل أسرة وعائلة أن يجد كل فرد منها من يساعده على تأدية الأمور التي يحتاج إليها،

والحفاظ على القيم الأسرية والاجتماعية المنضبطة من ضمانات الحفاظ على تماسك الأسرة، احترام الكبير والإحسان إلى الصغير وتذكر المواقف المشجعة والذكريات الحلوة.

بالاضافة الى ان الأسرة المترابطة هي أسرة قادرة على العمل من أجل المجموعة وهي أسرة قادرة على الخلق والإنتاج، وأفرادها لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم وأكثر قدرة على التواصل والتعبير عن مشكلاتهم وقدرة على الوجود الإيجابي ضمن محيطهم.

وفى ختام الندوة قام السادة العلماء بالرر على استفسارات السادة الحضور

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)

جانب من الندوه (4)

جانب من الندوه (5)