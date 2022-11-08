منطقة الوادي الجديد الأزهرية تستقبل وفد الإمام الأشعري لنشر الوسطية والاعتدال

استقبل الدكتور أحمد عبدالعظيم عمرو، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، وفدًا من مركز "الإمام الأشعري " التابع لمشيخه الأزهر الشريف، بحضور الدكتور عمر عبدالكريم مدير عام منطقة الوعظ بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، بإرسال قوافل دعوية لمركز الإمام الأشعري للمحافظة وذلك لنشر الوسطية والاعتدال لمذهب الإمام الأشعري.

وتضم القافلة الدكتور عبدالفتاح العواري رئيس مركز الأشعري وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كليه أصول الدين بجامعه الأزهر بالقاهرة الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، نائب رئيس مركز الأشعري وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، وسمير كامل وهيبي مدير العلاقات العامة بمكتب شيخ الأزهر.

ويعقد الوفد عدداً من الندوات التثقيفية لمعلمي المواد الشرعية بالمعاهد وكذلك الوعاظ وذلك للتعرف على أصول مذهب الإمام الأشعري والذي يدعو الي نشر الوسطية والاعتدال والسماحة في الإسلام.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعظيم عمرو، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن الدين الإسلامي جاء ليخرج الناس من الظلمات الي النور وجاء برسول اهدي العالم كله نوراً يمشون عليه وطريقاً مستقيماً يسلكونه، مؤكداً أن الإسلام ليس دين تشدد أو عنف إنما هو دين السمو والرقي ونبذ العنف والفكر المتطرف، وحفظ الأوطان لن يأتى إلا بجيل تربي علي الوسطية والاعتدال في آرائه وأفكاره وهذا ما ندعو إليه.

ويعقد الوفد أيضا علي مدار ثلاثة أيام، ندوات تثقيفية بدأت اليوم الثلاثاء، وتختتم الخميس المقبل، بمكتبه مصر العامة بمدينة الخارجة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً.

كما نظمت إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المنطقة للعام الدراسي “2022-2023” وسط منافسة قوية من الطلاب للفوز بمقاعد المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المنطقة للعام الدراسي الجاري.

وفد الازهر (1)

وفد الازهر (2)