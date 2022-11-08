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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: حملات للتخلص الآمن من مخلفات النخيل

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تكثيف حملات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، للحد من انتشار حرائق مزارع النخيل، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترشيد جهود الحماية المدنية.

وأشار المرسي إلي أنه تم البدء في حملة جمع المخلفات من الأماكن المخصصة للتجميع بمركز باريس لنقلها وإعادة تدويرها بالتنسيق مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي.

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ووجه وكيل وزارة الزراعه نداء للمواطنين والمزارعين بضرورة التعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز للتخلص من المخلفات، لتجنب توجيه إنذارات وتحرير محاضر للمخالفين وفقًا لقوانين البيئة الصادرة بهذا الشأن.

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