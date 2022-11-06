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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الألعاب الإليكترونية ومخاطرها على الأطفال.. ندوة في الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم مركز إعلام  الداخلة في الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية حول "الألعاب الإليكترونية ومخاطرها على الأطفال"، بمركز شباب قرية أسمنت ألقاها موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية مصطفى فراج، واستهدفت الندوة التعريف بالأضرار الجسدية والنفسية والعقلية للعديد من هذه الألعاب على الأطفال الذين يمارسونها لفترات طويلة. 

وقال المحاضر، إن ثمة مؤثرات وعوامل كثيرة ومتداخلة باتت تؤثر في تنشئة الأطفال من بينها الآن تقنية الإنترنت، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تنشئة أطفالنا بشكل متوازن يأخذ في الاعتبار القدرات والمهارات الفطرية للأطفال وعدم تركهم عرض للمؤثرات الأخرى طول الوقت من أجل بناء أجيال إيجابية للمستقبل . 

وتحدث المحاضر عن سلبيات التعاطي مع الألعاب الاليكترونية لفترات طويلة ومن بينها الأضرار الصحية حيث يؤدي الجلوس لفترات طويلة أمام الأجهزة الاليكترونية لإجهاد العين، ويتطور الأمر إلى ضعف في البصر، فضلا عن السمنة نتيجة عدم الحركة لفترات طويلة وإصابات بالعمود الفقري، إضافة إلى الأضرار النفسية والسلوكية، حيث يؤدي ذلك إلى العزلة والانطواء وعدم خوض أنشطة أخرى تساعد على تنمية مهاراته وقدراته كما تؤدي الى العنف الزائد والعصبية.

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 وشدد  المحاضر على خطورة إدمان الألعاب الإليكترونية، الأمر الذي يؤدي لحدوث انتكاسات نفسية للطفل مستقبلا.

على الجانب الآخر أشار المحاضر إلى أن ثمة إيجابيات لممارسة الأطفال للألعاب الإليكترونية في غير إسراف، من بينها تنمية مهارات التواصل وتقوية الذاكرة طويلة المدى  وصقل المهارات الفكرية.

ودعا المحاضر أولياء الأمور لمتابعة أطفالهم للتأكد من طبيعة الألعاب التي يمارسونها، فضلا عن تحديد وقت معين خلال اليوم لاستخدام الألعاب الاليكترونية، وممارسة بعض الأنشطة المختلفة لكسر الروتين اليومي لدى الأطفال، وتفاعل الوالدين مع الابناء أثناء استخدام الأجهزة الااليكترونية، والتعرف على مواهب الطفل ومحاولة تنميتها .

جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (5)
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