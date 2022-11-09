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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية الزراعة بالمنيا تنظم ندوة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية

ندوة تثقيفية بكلية
ندوة تثقيفية بكلية الزراعة بالجامعة

شهدت كلية الزراعة جامعة المنيا إقبالاً من الطلاب على الندوة الثقافية التي أقامتها بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية" التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري برعاية من الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة وذلك بهدف تعريف الشباب الجامعي بالتغيرات المناخية وتأثيرها على العالم، تزامناً مع استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27.

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حاضر في الندوة المهندسة إيمان سيد علي مدير إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الموارد المائية والري، وهبة عبد العزيز اخصائي العلاقات العامة بوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة، وبحضور الدكتور حمدان إبراهيم عميد الكلية وحمدي إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وحسام عبد الرحيم منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، مسئولي رعاية الطلاب بالجامعة والكلية.

تناول المحاضرين، أبرز مهام وزارة الموارد المائية والري، ومصادر الموارد المائية التي تزخر بها مصر، ودول حوض النيل، وبصمة مصر المائية، والتحديات المائية التي تواجهها وأهميتها مع ازدياد أعداد السكان وثبات حصة مصر في المياه، موضحين احتياجات مصر المائية لمختلف القطاعات، ومدى الفجوة بين الموارد والمتطلبات المائية سنويًا، موجهين إلى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لرفع الوعي بثقافة الترشيد، ومواجهة التحديات التي تواجه العالم ومصر.

وخلال الندوة تم تقديم عدد من الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل التأثيرات السلبية لها من خلال عدد من المحاور أهمها تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، واستغلال أمطار السيول، وتدعيم العلاقات الدولية مع دول حوض النيل.

وفي نهاية الندوة تم توزيع هدايا للطلاب المشاركين بالندوة والأكثر تفاعلًا لتشجيعهم على المشاركة الفعالة مع المحاضرين.

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