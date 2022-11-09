محافظ سوهاج يتابع إمداد المستشفيات ووحدات طب الأسرة بحياة كريمة بالأجهزة والتجهيزات

في إطار استعدادات المحافظة لتشغيل المستشفيات المركزية التي تم الانتهاء من أعمال تطويرها، وكذلك وحدات طب الأسرة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وصول 6 أجهزة أشعة، وعدد من الأجهزة والتجهيزات اللازمة، لمراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أن مستشفيات "طهطا وجهينة"، وعدد من الوحدات الصحية الجديدة بقرى "حياة كريمة" شهدت خلال الأيام الماضية وصول العديد من الاجهزة الطبية، والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات، حيث تم وصول 21 جهاز تنفس صناعي، و19 حضانة تنفس صناعي، وتجهيزات خاصة بأقسام العمليات.

والتعقيم، والمعامل، بالإضافة إلى أسرة الإقامة، وأسرة العناية المركزة، فضلا عن وصول أجهزة رسم القلب، والعديد من الأجهزة الأساسية، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد ثورة طبية شاملة على صعيد المستشفيات والأجهزة الطبية، لافتا إلى أن المواطن السوهاجي سيشعر قريبا بمدى التحسن في تقديم الخدمات الطبية.

محافظة سوهاج

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية مازالت تستقبل الأجهزة، والتجهيزات الطبية، لكافة المستشفيات المركزية والعامة، والوحدات الصحية الجديدة، مشيرا إلى وصول ستة أجهزة أشعة عادية وعدد من التجهيزات والأجهزة لمراكز طب الاسرة تمهيدا للتشغيل التجريبي قريبًا.

وهي "مركز طب الأسرة بالجزازرة، ومركز طب الأسرة بالغريزات بمركز المراغة، ومركز طب الأسرة بني حميل"، والوحدة الصحية بـ"الغنيمية بمركز البلينا، والوحدة الصحية بقرية أم دومة بمركز بطما، ووحدة البربا الصحية بمركز جرجا، ووحدة الزوك الشرقية الصحية بمركز المنشاة".