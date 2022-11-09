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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تعلن الكليات الفائزة بمسابقة نوابغ مصرية للمعلومات العامة

مسابقة نوابغ مصرية
مسابقة نوابغ مصرية بالجامعة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، مسابقة دوري المعلومات العامة بين كليات الجامعة تحت شعار "نوابغ مصرية"، استمرت لمدة يومين لانتقاء أفضل العناصر الطلابية للمنافسة علي مستوى الجامعات المصرية بمهرجان إبداع بموسمه الحادي عشر الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات، وذلك وفقا لـ الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا.

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شملت المسابقة امتحان تحريري في جميع أنواع العلوم الإنسانية والأدبية والعلمية، واختبارات للثقافة العامة في كافة المجالات الرياضية والفنية، والموضوعات العامة، ومواجهة التغيرات المناخية، ليكون للمسابقة دورها الفاعل في تنمية مهارات الطلاب الثقافية، وخلق روح المنافسة الشريفة.

وأعلنت لجنة التحكيم للمسابقة التي ضمت نخبة من أساتذة الجامعة الدكتور جابر خلاف الأستاذ بكلية العلوم والدكتورة مني مصطفي كمال الأستاذ بكلية التربية والدكتور ادهم كامل نصر الأستاذ بكلية التربية النوعية، حصول كلية التمريض علي المركز الأول والتي مثلها الطالبين سيف محمد وسمهان عادل وحصول كلية الحقوق علي المركز الثاني، ومثلها محمد محمود، وأحمد جمال، والمركز الثالث فازت به كلية الآداب والتي مثلها الطالبات عبد الرحمن زيدان، وعبدالرحمن مصطفى.

أشرف علي تنظيم المسابقة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني وصابرين أحمد عبد الغني، وهشام محمد إبراهيم، ومحمد مختار الشاذلي أخصائي الإدارة.

جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من الجامعة لتنمية النشاط الطلابي وتوسيع قاعدة المشاركة، وحث طلابها علي المشاركات المحلية والدولية على كافة أصعدة النشاط المختلفة، بما يلبي طموحاتهم وينمي قدراتهم وإبداعاتهم.

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