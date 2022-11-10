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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظاً على الأرواح.. أهالي نزلة باقور في أسيوط يستغيثون لإنشاء كوبري مشاة|صور

صدى البلد

استغاث أهالى قرية نزلة باقور التابعة إلى مركز أبو تيج في محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، للمطالبة ببناء كوبري مشاة للبر الآخر.

وقال المواطن مصطفى العمورى فى رسالته: “إحنا كل حلمنا كوبرى مشاة للبر الآخر، حيث يعيش هؤلاء الأطفال أوقاتاً من الخوف والقلق يومياً فى ذهابهم إلى مدارسهم والعودة إلى منازلهم، فهم يسكنون فى جزيرة نزلة باقور التى تبعد حوالى أربعة كيلومترات عن مدارسهم، المسافة لا تهمهم ولكن هناك مجرى مائى بمسافة 50 متراً هو العائق الذي يؤرقهم وأولياء أمورهم وهو الذى يسبب لهم آلاما وقلقا شديداً أثناء عبور هذا المجرى المائى، وهم لهذا السبب معرضون للخطر بصفة دائمة ويومية.

ويحمل الأهالي مسئولية حالات الوفاة التي حدثت لأطفال القرية إلى المسئولين بسبب سقوطهم من على المراكب البدائية التي أودت بحياتهم.

ويطالبون المسئولين في محافظة أسيوط بالتدخل السريع لحمايتهم وعمل  كوبرى مشاة يخدم هؤلاء الصغار من أطفال المدارس وأسرهم، فحمايتهم واجبة وتحقيق المصلحة الفضلى واجب لتخفيف من معاناتهم وحتى لا يحصد الموت أرواح أهالى القرية.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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محافظة أسيوط كوبري مشاة مركز أبو تيج قرية نزلة باقور المراكب البدائية

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