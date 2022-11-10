جهاز عمره 14 ألف سنة.. مفاجأة عن علم المصريين القدماء بالتغير المناخي

أكد المؤرخ بسام الشماع، أنه على بعد 100 كيلو متر غرب أبوسمبل في جنوب مصر تم اكتشاف دائرة من الأحجار قطرها 4 أمتار ومع الدراسة تبين أنه جهاز ابتكره المصري القديم للتعامل مع تغير مناخي حدث آنذاك.

وقال بسام الشماع في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة “ تن “: ”هذا الجهاز يعود عمره لـ 14 ألف عام ويظهر أن المصري القديم رصد تغير مناخي وتحركات في الأجرام السماوية”.

وأضاف بسام الشماع: "اكتشفنا أن رمسيس الثاني ذكر في أحد نصوصه عن الأمطار والثلج والمصري القديم عرف الثلج وهذا تغير مناخي حدث أنذاك".

وتابع بسام الشماع: "هناك بردية مصرية متواجدة في روسيا تشير إلى أن الرياح الشمالية والجنوبية تتقابل وهذا يؤكد معرفة المصري القديم بالتغير المناخي".

وأكمل بسام الشماع: "المصري القديم درس موعد قدوم الفيضانات كي لا تتأثر الزراعة".