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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري: مصر لديها مبادرة التكيف مع المناخ ستطبق في أفريقيا

وزير الري
وزير الري

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية إن الأولوية للدولة المصرية في مؤتمر قمة المناخ COP 27 تنفيذ شعار القمة على أرض الواقع، والشعار هو "معا من أجل التنفيذ".

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مليونا عامل بالسياحة والفنادق يعربون عن سعادتهم بنجاح قمة المناخ

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الخارجية: قمة المناخ ليست للوعود وإنما للتحرك والتنفيذ

وأضاف "هاني سويلم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن مصر لديها مبادرة عالمية "التكيف مع التغيرات المناخية" في مجال المياة، وهذه مبادرة عالمية ولكن تطبيقها سيكون في أفريقيا.

وتابع الدكتور هاني سويلم أن مصر تطالب الدول بتمويل مبادرة "التكيف مع التغيرات المناخية" في مجال المياه لأهميتها الكبرى.

https://fb.watch/gHSToF4psg/

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