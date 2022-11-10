وزير الري: مصر لديها مبادرة التكيف مع المناخ ستطبق في أفريقيا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية إن الأولوية للدولة المصرية في مؤتمر قمة المناخ COP 27 تنفيذ شعار القمة على أرض الواقع، والشعار هو "معا من أجل التنفيذ".

وأضاف "هاني سويلم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن مصر لديها مبادرة عالمية "التكيف مع التغيرات المناخية" في مجال المياة، وهذه مبادرة عالمية ولكن تطبيقها سيكون في أفريقيا.

وتابع الدكتور هاني سويلم أن مصر تطالب الدول بتمويل مبادرة "التكيف مع التغيرات المناخية" في مجال المياه لأهميتها الكبرى.

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