وزير الري: ارتفاع منسوب البحر أكبر تحد يواجه مصر .. فيديو

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن لدينا كمية محدودة من مياه النيل وبالتالي لابد إعادة استخدامها، مشيرا إلى أن تم الانتهاء من تأهيل ٦ آلاف كيلو من الترع وهذا رقم ضخم وليس بسيطا.

وأضاف "هاني سويلم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن ارتفاع منسوب البحر أكبر تحد يواجه مصر، موضحا أن هيئة الشواطئ عملها حماية الساحل الشمالي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.

وتابع الدكتور هاني سويلم أن محطة بحر البقر لإعادة استخدام المياه تنتج مياها نقية صالحة للري.

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