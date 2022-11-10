وزير الري: مصر تعمل على تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية.. فيديو

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية ولديها خطط عمل وآليات لحل مشاكل قضية التغير المناخي.

وأضاف "هاني سويلم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن التوسع في إعادة استخدام المياه أصبح سريعا عن السابق بسبب أن تحلية المياه عالية التكلفة، مشيرا إلى أن جميع محطات رفع المياه تخضع للرقابة ويتم أخذ عينات منها وتحليلها.

وتابع الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تقوم بعمل شيئين وهما تطهير الترع وتأهيل الترع، موضحا أن تطهير الترع هي عملية صيانة دورية تتم للقنوات المائية في مصر لتنظيفها من الشوائب والمخلفات.

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