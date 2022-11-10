شبح الفلوجة العراقية يلاحقه.. زلة لسان جديدة لـ بايدن

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج، بعد سقوطه في زلة لسان جديدة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن الانتخابات النصفية وعدد من الموضوعات الأخرى.

وتحدث بايدن عن مدينة الفلوجة العراقية في معرض حديثه عن الوضع في مدينة خيرسون الأوكرانية التي لم يتذكر اسمها إلا بعد تصحيح من الصحفي.

-Biden: Whether or not the Russians withdrew from Fallujah, so... Reporter: Herson! Biden: Kherson, Kherson City. pic.twitter.com/mPFPpDZ3i4 — UKR REPORT (@UKR_Report) November 9, 2022

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، تعليقا على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون: "السياق يتمثل في ما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة... أقصد…. خيرسون، مدينة خيرسون".

وتذكر الاسم الصحيح للمدينة الأوكرانية بعد تصحيح من الصحفي فقط.

يأتي ذلك بعدما أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القوات الروسية في الضفة الغربية من نهر الدنيبر بإعادة التمركز والانسحاب إلى الضفة الشرقية.

وكانت مدينة الفلوجة العراقية شهدت معارك ضارية أثناء الحرب في العراق عام 2004. بما في ذلك حادث إعدام 4 عناصر في شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة في مارس 2004، الذي أسفر عما يعرف بـ "معركة الفلوجة الأولى" التي انتهت بهزيمة القوات الأمريكية.