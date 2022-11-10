الكهرباء: الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل

كشف الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يقوم خلال قمة المناخ بعقد مذكرات تفاهم بشأن استخدام الطاقات المتجددة.

وأضاف وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أثناء تواجده مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من داخل الجناح المصري، أن الاتفاقيات تتم داخل قاعات قمة المناخ، موضحًا أن الجميع فخور بما يحدث على أرض مصر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 40 ألف مشارك من جميع دول العالم، فى القمة، وأن القمة بها حسن تنظيم، و الجميع فخور بمصر.

وأوضح أنه حضر 10 قمم لـ المناخ من قبل، وما يحدث فى شرم الشيخ يختلف تمامًا عما حدث و كان يحدث فى أى دولة، ففى شرم الشيخ هناك تنظيم و خدمات كثيرة تتم لـ المواطنين.

وفى نفس السياق تحدث عن الهيدروجين الأخضر، وقال إن هذا الموضوع أصبح حديث مجتمع الطاقة العالمي، وأن هذا الموضوع هو طاقة المستقبل.

وكشف أن هناك تركيز عالمي على الهيدروجين الأخضر، وهو ليس له لون، وأن الهيدروجين يتم انتاجه من الطاقات الجديدة و المتجددة، وهى طاقة نظيفة.