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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتطبيق على الهاتف|تعرف على شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

صدى البلد

قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية باتخاذ عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، بالتزامن مع إطلاق  أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين ( cop 27 )  والذي تستضيفه مصر الآن ، وهذه الإجراءات هي : 

1. تنفيذ لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، تتناول شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمعات بها.

2. إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يمكن للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات.

3. تطبيق على الهاتف  المحمول لرد الضريبة، يتمكن السائح المغادر من خلال تحميله التأكد من  صلاحية الإيصالات الإلكترونية لمشترياته.

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بتطبيق على الهاتف|تعرف على شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

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