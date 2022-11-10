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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة التنمية الصناعية تعلن حاجتها لموظفين بـ فرع كفر الشيخ| التفاصيل والشروط

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

أعلن ديوان عام محافظة كفر الشيخ عن حاجته لعدد من الكوادر الوظيفية للعمل ندباً من جهات عملهم الأصلية إلى مقر هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة بالمسميات الوظيفية (مدير فرع – مهندس غذائي- موظف إداري- سكرتارية).

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وأوضح اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أن الشروط الواجب توافرها لكل وظيفة على النحو التالي: يشترط لوظيفة مهندس غذائي أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس زراعة إجادة اللغة الإنجليزية (تقديم شهادات تدريبية + اجتياز اختبارات التقييم بالمحافظة)
أولا: المؤهلات العلمية والأكاديمية مؤهل جامعي مناسب (مع الأفضلية للدرجات العلمية الأعلى ماجستير – دكتوراة)
موظف على درجة مالية بإحدى الوحدات المحلية/ مديريات الخدمات بالمحافظة (يشترط درجة أولى لمرشحي وظيفة مدير فرع).

 

وتابع، لا تقل سنوات الخبرة الوظيفية عن 8 سنوات، ولا يزيد عمر المتقدم عن 50 عام ثانيا القدرات والمؤهلات الأخرى
إجادة الحاسب الآلي (تقديم شهادات تدريبية + اجتياز اختبارات التقييم بالمحافظة)، حسن المظهر وسلامة اللغة.

 

موانع الترشح
 

وأشار إلى أن موانع الترشح يكون من العاملين بالديوان العام (أو منتدب حالياً وعلى رأس العمل بالديوان العام) أن تكون سبقت إحالته للمحاكمة التأديبية/ الجنائية أو يوجد جزاءات في سجله الوظيفي.
 

الأوراق المطلوبة
 

تقدم الأوراق التالية بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة في موعد أقصاه الخميس 17 / 11/ 2022، وهي عبارة عن خطاب موجه من جهة العمل بالموافقة على ندب المذكور حال توافق الشروط والقبول بيان حالة محدث (مدرج به سجل التدرج الوظيفي/ الدورات التدريبية الحاصل عليها) شهادة قانونية من جهة العمل وصحيفة حالة جنائية موجه لديوان عام محافظة كفر الشيخ.

 

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