افتتاح معرض لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان في كفر الشيخ |شاهد

بمركز دسوق

شهد مركز دسوق، افتتاح معرض الأورمان الخيري لتوزيع الملابس الجاهزة مجاناً، حيث استفاد من المعرض المئات من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.



حضر افتتاح المعرض السيد عبد الستار، رئيس مجلس مركز ومدينة دسوق، ومصطفى صبري، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بدسوق ، وقيادات جمعية الأورمان.



وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.



وأكد مسلم، أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية تمت عن طريق عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاباً بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



وأوضح أن تنظيم المعرض جاء بدعم وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث تقوم المديرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناطق الفقيرة.



وأضاف أن المديرية تصل إلى جميع قرى المحافظة وأقمنا العديد من المشروعات التنموية في المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان كالقرض الحسن وتسليم الكشك وزواج الفتيات اليتيمات وإعادة إعمار المنازل المتهالكة، كما تم توزيع كراتين رمضان واللحوم وبطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

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