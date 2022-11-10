عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمركز دسوق

افتتاح معرض لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان في كفر الشيخ |شاهد

جانب من فعاليات المعرض
جانب من فعاليات المعرض

شهد مركز دسوق، افتتاح معرض الأورمان الخيري لتوزيع الملابس الجاهزة مجاناً، حيث استفاد من المعرض المئات من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ.
 

لحصدهم المركز الأول.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم توجيه التربية الفنية والطلاب|صور

ابن كفر الشيخ بطل العرب فى البطولة العربية للمصارعة بالإسكندرية

حضر افتتاح المعرض السيد عبد الستار، رئيس مجلس مركز ومدينة دسوق، ومصطفى صبري، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بدسوق ، وقيادات جمعية الأورمان.


وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.


وأكد مسلم، أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية تمت عن طريق عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاباً بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


وأوضح أن تنظيم المعرض جاء بدعم وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث تقوم المديرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناطق الفقيرة.
 

وأضاف أن المديرية تصل إلى جميع قرى المحافظة وأقمنا العديد من المشروعات التنموية في المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان كالقرض الحسن وتسليم الكشك وزواج الفتيات اليتيمات وإعادة إعمار المنازل المتهالكة، كما تم توزيع كراتين رمضان واللحوم وبطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

IMG-20221110-WA0023
IMG-20221110-WA0023
IMG-20221110-WA0024
IMG-20221110-WA0024
IMG-20221110-WA0022
IMG-20221110-WA0022
محافظ كفر الشيخ التضامن الاجتماعي حياة كريمة محافظة كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ مراكز المحافظة وزارة التضامن الاجتماعي قرى المحافظة وزارة التضامن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

من جوايا بنزف.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة حازم الحديدي

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

موضوعات متعلقة

لحصدهم المركز الأول.. وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم توجيه التربية الفنية والطلاب|صور

ابن كفر الشيخ بطل العرب فى البطولة العربية للمصارعة بالإسكندرية

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا لجهود جامعة كفرالشيخ في مواجهة التغيرات المناخية

الدم بقى ميه.. علاقة مصاهرة تنتهي بجريمة قتل بشعة في كفر الشيخ

توريد 29 ألفاً و976 طن أرز شعير في كفر الشيخ

قومي المرأة بكفر الشيخ ينفذ جلسات الدوار بقرية الجزيرة الخضراء.. صور

برلماني: المطالبة بالإفراج عن علاء عبدالفتاح محاولة للتشويش على نجاح مؤتمر المناخ

صحة كفر الشيخ تدشن حملة للتوعية بأضرار استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال.. صور

ترشيحاتنا

نُوَفِّي.. فوز ملف مصر بالمرتبة الأولى في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ

سفير الصين بالقاهرة: ندعم جهود مصر الرامية لحقوق الإنسان.. وشراكاتنا نموذج يحتذى به

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

الأهلي يحسم موقفه من عودة أحمد فتحي.. تفاصيل

'لا تختارو الانقراض" .. ديناصور يحمل رسالة إلى البشرية من قمة المناخ|فيديو وصور

بسبب الأرض.. القصة الكاملة لفلاح وابن أخوه تخلصا من جارهما في أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف قلوب العالم.. ماذا فعل الطفل عمر علي أثناء لقاء الإمام الطيب والبابا فرنسيس؟

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

مرض منتشر بين الأطفال .. تحذير عاجل من جمال شعبان

فيديو

بالفيديو.. شاهد فرحة المواطنين بعد توزيع القوات المسلحة 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

نشاط للرياح وسقوط أمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

استقرار سعر الدولار في مصر ومفاجأة بشأن الذهب| تغطية خاصة

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ