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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن كفر الشيخ بطل العرب فى البطولة العربية للمصارعة بالإسكندرية

فارس غالي
فارس غالي

حصل اللاعب فارس محمد أبو غالى، على لقب بطل العرب فى البطولة العربية للمصارعة التى أقيمت بقرية مبارك الأوليمبية بالإسكندرية، فى المصارعة الرومانية وزن 82 ك خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللاعب على تتويجه بطلاً للعرب، موضحاً أن أبو غالى هو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى "مركز بيلا" مرحلة الصفوة بمحافظة كفر الشيخ ولاعب المنتخب القومي، مشيداً بدور المشروع القومي للموهبة والبطل بالمحافظة فى رعاية ودعم اللاعبين فى جميع اللعبات، الأمر الذى يحقق النتائج المتميزة.

وشهد أكتوبر الماضي تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأبطال المصارعة الفائزين بالمركز الأول في البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق، وتستمر إنجازات المشروع بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي بالمحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، ما يعظم فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى.

وأنهى منتخب مصر للمصارعة الحرة منافسات البطولة في المركز الثاني بالترتيب العام لجدول البطولة العربية، بـ 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية وفضية وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من "مصر، والمغرب، والعراق، والسعودية، والأردن، وفلسطين، والكويت، والبحرين، وقطر، وسوريا".

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منتخب مصر وزير الشباب الاسكندرية بطل الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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