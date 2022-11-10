انتصار لأوكرانيا.. الناتو يكشف عن ضغوط كبيرة تتعرض لها روسيا في خيرسون



قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة في أوكرانيا بعد أن أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون الجنوبية.

وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد اجتماعه برئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني إنه "الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة وإذا غادروا خيرسون فسيكون ذلك انتصارا آخر لأوكرانيا".

وقد أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه، اليوم الخميس، بتلبية كافة احتياجات القوات المسلحة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته عقب اجتماع المجلس التنسيقي لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وذكرت الخدمة الصحفية في بيان: "بحلول 14 نوفمبر، يجب على الحكومة ووزارة الدفاع إنشاء آلية تضمن التبادل الفعال للمعلومات مباشرة بين الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ومصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد".

وأكد البيان على أنه: "من الضروري جعل معايير توفير القوات تتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية في ظروف العملية الخاصة، مع مراعاة كثافة الاستخدام".

.وجدير بالذكر أن موسكو أمرت القوات بالانسحاب من منطقة قرب مدينة خيرسون الاستراتيجية بجنوب أوكرانيا في واحدة من أكبر نكسات الحرب حتى الآن رغم أن أوكرانيا قالت إنها لا تزال تشك في أن القوات الروسية ستغادر دون قتال.

وقال الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين، القائد العام للحرب، إنه لم يعد من الممكن الإبقاء على إمدادات مدينة خيرسون وإن الانسحاب سيعزز الدفاعات في أماكن أخرى.