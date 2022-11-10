مستشار الرئاسة الأوكرانية: روسيا تريد تحويل خيرسون إلى مدينة الموت

قال مستشار للرئيس الأوكراني، خايلو بودولاك، إن القوات الروسية تعتزم تدمير مدينة خيرسون بالكامل جراء الانسحاب الأخير لروسيا من المدينة.

وأوضح مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى مدينة الموت.

وكان قد أمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الأربعاء، قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية، الجنرال سيرجي سوروفكين، إنه "لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون"، لافتا إلى أنه اقترح "إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر".

وتعتبر خيرسون الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين المناطق التي ضمتها موسكو، إذ تسيطر على كل من الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا في عام 2014.

قبل أسابيع، قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها تحاصر أكثر من ألف جندي روسي في إقليم خيرسون مع اشتداد المعارك.

منذ أيام أعلنت خيرسون، التي كان يقطنها قرابة 300 ألف نسمة قبل الحرب، أنها "بلا تدفئة ولا إضاءة بعد انقطاع الكهرباء والمياه عن المنطقة المحيطة، وتم تهجير السكان".