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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن أسماك مجهولة المصدر في كفر الشيخ

أسماك مضبوطة
أسماك مضبوطة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة رقابية بمركز الرياض، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات و الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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جاءت هذه الحملة تحت إشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر والدكتور أحمد جبل، مدير إدارة الرياض، وتشكلت اللجنة من الدكتور الششتاوى محمد الششتاوي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية الدكتورة منى عبدالتواب، رئيس قسم التفتيش بالرياض، وعبود الغنام، مفتش مباحث التموين.


وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام أسماك رنجة و 460 كيلو جرام أسماك هارنج مجمد و 100 كيلو جرام أسماك سردين، و  315 كيلو جرام أسماك ماكريل، بإجمالى مضبوطات 1075 كيلو جرام أسماك مجهولة المصدر، وجرى تحرير محاضر  بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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