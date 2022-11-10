من المالديف.. هلا السعيد بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة الشابة هلا السعيد صوراً لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تسمتع في جزر المالديف.

وظهرت هلا بفستان مشجر طويل، بدون اكمام، واختارت أن تضع مكياجاً هادئاً، وكانت تسريحة شعرها منسدلة علي ظهرها، نالت اعجاب متابعيها.





وأحدث أعمال الفنانة هلا السعيد، مشاركتها فى مسلسل "يوتيرن" والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت هلا السعيد فى مسلسل "المداح 2" بطولة حمادة هلال، هبة مجدى، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج .