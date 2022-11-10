دورات تدريبية لإعداد قائد عن التغيرات المناخية في الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم البدء في تنفيذ دورات تدريبية لإعداد قائد عن التغيرات المناخية ببعض مراكز الشباب، وتشمل مركز شباب بلاط، مركز شباب الداخلة، مركز شباب الفتح، مركز شباب الجديدة وذلك ضمن خطة أندية التطوع بهذه المراكز.

وأضاف: الدورات التدريبية تم تنفيذها من قبل بعض الشباب الذي تم تدريبهم من جانب الوزارة لإلقاء المحاضرات، وهم محمد عماد، واحمد حسن.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، تنفيذ مسابقة لياقة بدنية بمركز شباب الفرافرة بإدارة شباب الفرافرة شملت لياقة بدنية ؤالعاب متنوعة ،وذلك ضمن خطة الشباب والرياضة نشاط لشهر نوفمبر بمركز شباب الفرافرة بإدارة شباب الفرافرة، بالإضافة إلى إستكمال مشروع دورى المصالح الحكومية لقطاع الداخلة ضمن خطة الفرع لهذا الشهر بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.