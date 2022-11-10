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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل مبادرة توفير الخضر والفاكهة بمركز بلاط في الوادي الجديد

وجه الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط في الوادي الجديد، بضرورة تفعيل مبادرة توفير الخضر والفاكهة لسد احتياجات المجتمع المحلي، وتوفيرها بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، لإحدى المزارع التابعة للوحدة المحلية لقرى مرزوق، حيث تضم المزرعة زراعات متطورة لمحاصيل إنتاجية مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان وغيرها من المحاصيل المثمرة ،وتعتمد في زراعتها على الأسمدة العضوية وذلك في إطار توفير الخضروات لابناء المركز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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 وأكد رئيس المركز على ضرورة تكرار مثل هذه التجربة في العديد من المزارع بالقري والمركز، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بهذه المزارع لإنتاج هذه المحاصيل والعمل على النهوض بجميع قري المركز وتحقيق خدمة متميزة للمواطنين.

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