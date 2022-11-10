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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدمن المخدرات وتهيؤات الآيس كريم واتهام جارح.. زوجة في مأساة أمام القاضي

أرشيفية
أرشيفية

“بتاع مخدرات دا بيقولي خدي حتة الأيس دي وهتبقي فله، وبيخوني مع اقارب حد لي” هكذا بدأت زوجة وصفها لـ إدمان وخيانة زوجها لها أمام قاضي محكمة الإسرة بنبرة آسفة على حالها وحياتها التي صارت جحيما بسبب زوج ، كما أكدت الزوجة في وصفها و اشمئزازها من أفعاله أنه اعتاد علي تعاطي المواد المخدرة "الشابو والايس" مما جعلها قررت خلعه لتتخلص من العيشة معه ".

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زواج من 11 سنة

واصلت الزوجة المُحطمة حديثها للقاضي بلهجة حزينة وقالت “ أنا و زوجي متجوزين من 11 سنة و شغال سواق، كان بيشرب سجاير لحد من سنتين كان في قعدة مع اصحابه في واحد منهم كان بيشرب أيس وقتها قالو خد دي اشربها والدنيا هتروق وتحلو معاك، خدها ومن وقتها، أتحول لشخص تاني أنا معرفهوش لدرجة أنه حاول معايا كتير يخليني أشرب معاه لكن أنا كنت برفض وبنفعل عليه عشان ميعرضش عليا حاجة زي كدة تاني .

شاف الشباك وهو بيتحرك

بدأ بعدها الزوج المذكور، يتخيل أن في حاجات بتحصل حواليه وبيسمعها كمان في مرة شاف الشباك وهو بيتحرك والباب وهو بيتنقل من مكانه ونده عليا أنا وأخواته وسألنا " أنتوا شايفين اللي بيحصل ده الشباك بيمشي، قولنالوا مفيش الكلام ده ، من وقتها ركب كاميرات في البيت كله عشان يراقب اللي بيحصل ده غير أنه بيسمع أصوات غريبة ومش بيبقي عارف ينام بسببهم وكل ده أصلا مش موجود ".

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قالي " انتي  بتخونيني "

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت والصدمات التي لم تكن في حسبانها إطلاقا كما بدا على ملامح وقسمات وجهها أمام القاضي، وتقول: " كان في يوم بكلم وحده صحبتي في التليفون وقتها دخل وانهال علي بالضرب مسك التليفون كسره وقالي" انتي بتخونيني " وحتي بعد ما كسر تليفوني فضل برضه يتهمني بالخيانة ويضرب فيا ويهينني قدام ولادي.

رسايل وتسجيلات صوتية

واختتمت الزوجة حديثها: في مرة كنت بعمل حاجة علي تليفونه وشوفت رسايل وتسجيلات صوتية بينه وبين صاحبة عمري  وكان بيجيبها كمان بيتي في غيابي قطعت علاقتي بيها وهو سيبتله البيت ومشيت ومرداش يخليني أخد عيالي معايا وحرمني منهم عشان أرجعله ولحد النهاردة بيحاول يرجعني، ورفعت عليه دعوي حضانة اطفال عشان اخد عيالي منه ".

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