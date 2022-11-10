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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يصل إلى مدينة شرم الشيخ، عصر غدا الجمعة، الموافق 11 نوفمبر، وذلك لحضور فعاليات قمة المناخ، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 لـ 11 نوفمبر الجاري.

وبحسب المصادر التي صرحت لـ صدى البلد، فإنه منتظر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تمام الثالثة عصرا، وتغادر الطائرة في حوالي السابعة مساءً من نفس اليوم، حيث تستغرق زيارته لمصر 4 ساعات، المقرره له بجدول أعمال قمة المناخ.

وكان البيت الأبيض، أعلن في بيان الجمعة الجمعة، أن الرئيس جو بايدن، سيزور مصر يوم 11 نوفمبر لحضور قمة المناخ Cop27  قبل جولة تضم كمبوديا وبالي تستمر حتى 16 نوفمبر.

ووفقا لبيان البيت الأبيض "في 11 نوفمبر ، سيحضر الرئيس بايدن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ال27 (COP27) في شرم الشيخ، مصر".

وسيسلط بايدن الضوء خلال مشاركته في COP27 على حاجة العالم للعمل في هذا العقد الحاسم، لمواجهة التغيرات المناخية، وفقا للبيان.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، سيحضر الرئيس في 12و13 نوفمبر قمم آسيوية في بنوم بنه بكمبوديا، ثم قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة المناخ

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