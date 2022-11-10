مصطفى بكري: يجب محاكمة شقيقة علاء عبد الفتاح بتهمة خيانة الوطن والتحريض ضده.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش يد تبني وتعمر، ويد تحمل السلاح، مشيرا إلى أن منافذ القوات المسلحة، تعمل على تقديم المنتجات الغذائية للمواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتورة فايزة أبو النجا واجهت التمويل الأجنبي بكل قوة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر دولة لها سيادة واستقلالية، مؤكدا أنه يجب محاكمة شقيقة علاء عبد الفتاح بتهمة خيانة الوطن والتحريض ضده.

مصر تعطي درس

وأشار مصطفى بكري إلى أن القوى الخارجية تدافع عن شخص فوضوي، وكان يدعم الإرهاب، معلقا “مصر تعطي درس للكل في الإدارة والتنظيم والقوة”.