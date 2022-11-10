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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: يجب محاكمة شقيقة علاء عبد الفتاح بتهمة خيانة الوطن والتحريض ضده.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجيش يد تبني وتعمر، ويد تحمل السلاح، مشيرا إلى أن منافذ القوات المسلحة، تعمل على تقديم المنتجات الغذائية للمواطنين.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتورة فايزة أبو النجا واجهت التمويل الأجنبي بكل قوة.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر دولة لها سيادة واستقلالية، مؤكدا أنه يجب محاكمة شقيقة علاء عبد الفتاح بتهمة خيانة الوطن والتحريض ضده.

 

مصر تعطي درس

وأشار مصطفى بكري إلى أن القوى الخارجية تدافع عن شخص فوضوي، وكان يدعم الإرهاب، معلقا “مصر تعطي درس للكل في الإدارة والتنظيم والقوة”.

مصطفى بكري علاء عبد الفتاح حقوق الإنسان القوات المسلحة مصر

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