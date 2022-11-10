يتكون من 22 طابقا.. أول فندق عائم يصل الدوحة لاستضافة جمهور المونديال

وصلت اليوم (الخميس)، السفينة إم إس وورلد أوروبا إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق في الـ 20 من نوفمبر الجاري.

وتعد السفينة فندقا عائما من فئة 5 نجوم، وتتكون من 22 طابقًا باتساع 47 مترًا، وتضم أكثر من 2.6 ألف كابينة، كما تضم أكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة، وممشى خارجيا، بطول 104 أمتار، و33 مطعمًا.

وتحتوي السفينة أيضًا على أكبر منطقة مخصصة للأطفال، على مساحة 766 مترًا، تضم 7 غرف، تناسب الأعمار من سن الولادة إلى 17 عامًا، و7 مسابح و13 دوامة مائية، وأفخم نادٍ لليخوت.

وستقام على السفينة خلال تواجدها في قطر 3 حفلات موسيقية و5 عروض مسرحية، و4 تجارب في صالة بانوراما لونج، وعروضًا حية متنقلة في مختلف المناطق على متن السفينة.

يذكر أن السفينة ستقضي عامها الأول في الخليج العربي، على أن تغادر في صيف عام 2023 إلى البحر المتوسط، وكانت شركة إم. إس. سي. كروزس، قد أعلنت في الـ 31 من أكتوبر الماضي، إبحار السفينة استعدادًا لحفل تسميتها الذي تشهده الدوحة في الـ 13 من نوفمبر الجاري.

الفندق العائم

وتعد إم. إس. سي. وورلد يوربا أول سفينة في أسطول سفن إم. إس. سي. كروزس التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال الذي من المنتظر أن يلعب دورا مهما في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الشحن البحري الدولي أو الوصول بها إلى صفر.