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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| 5 سيارات تبدأ من 70 ألف جنيه.. صور

5 سيارات تبدأ من
5 سيارات تبدأ من 70 ألف جنيه

يضم سوق المستعمل في مصر العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار جيدة، وشهد إقبالاً كبيراً على شرائها في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة رسمياً بالإضافة لفرض أوفر برايس على أسعارها الرسمية.

 

يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات اقتصادية بـ70 جنيه في السياق التالي.

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سوزوكي ماروتي موديل 2012

سوزوكي ماروتي موديل 2012

تتوفر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2012 بمحرك 800 سي سي، ينتج قوة 36 حصانا، ، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعه خزان الوقود 30 لتر، وعداد 63 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة سوزوكي ماروتي 2012 في سوق المستعمل بـ70 ألف جنيه.

 

اسبرانزا A113 موديل 2008

اسبرانزا A113 موديل 2008

تعتمد السيارة اسبرانزا A113 موديل 2008 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة تبلغ 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 87 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 114 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يرسل القوة الى العجلات الأمامية، ويتألف من 5 سرعات، وتعتبر واحدة من أشهر السيارات الهاتشباك في السوق المصري بفضل اقتصاديها الكبيرة في توفير الوقود.

يبدأ سعر السيارة اسبرانزا A113 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

 

دايو نوبيرا موديل 2003

جاءت السيارة دايو نوبيرا موديل 2003 على محرك بسعة 1600 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي " مانيوال "، وجاءت السيارة من الخارج بتصميم السيدان الشهير، كما تتوفر بالعديد من الكماليات الداخلية مثل تكييف، وزجاج كهربائي، ومرايا كهربائية، وسنتر لوك.

تبدأ أسعار سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2003 في في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

فولكس فاجن بوينتر 2006

 

فولكس فاجن بوينتر 2006

تعتمد السيارة فولكس فاجن بوينتر 2006 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 94 حصان، وناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، تبلغ سرعتها القصوى 176 كيلومتر في الساعة، وعداد 180 ألف كيلومتر.

تبدأ أسعار سيارة فولكس فاجن بوينتر 2006 في سوق المستعمل بـ 75 ألف جنيه.

 

فيات سينا موديل 2004

فيات سينا موديل 2004

تأتي السيارة فيات سينا موديل 2004 في السوق المصري بمحرك 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي “ مانيوال ” يتألف من 5 سرعات، وتتوفر بعدد من كماليات داخلية مثل زجاج امامي يعمل بالكهرباء ومكيف، وفرج جلد للمقاعد، وراديو اف ام، ومدخل aux اوديو و بلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، وإطارات خاصة، وعداد 180 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

 

 

فيات سينا اسبرانزا A113 دايو نوبيرا فولكس فاجن سوزوكي ماروتي سوق المستعمل

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