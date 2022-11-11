عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن: سنحارب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض في الضفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت إسرائيل من محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنها "ستحارب" أي تحرك في هذا الاتجاه.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستعداد لإجهاض مخططات الضم.

ووفقاً للصحيفة، يؤكد هذا التحذير كيف أنَّ الائتلاف اليميني الذي يقوده زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو يمكن أن يعقد علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، إذا حاول الوفاء بوعوده الانتخابية الأكثر إثارة للجدل.

تعارض مع سياسة أمريكا

وبحسب "وول ستريت حورنال"، تتعارض العديد من هذه الأهداف مع السياسة الأمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، والتي تدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان": "موقفنا واضح تماماً.. لا نؤيد الضم وسنحارب أية محاولة للقيام بذلك".

وزير الدفاع الروسي يأمر بانسحاب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بأوكرانيا

نشأت الديهي يحذر: قد نشهد قرارا بضم الضفة الغربية لإسرائيل

وأكد السفير الأمريكي أنه يخطط للعمل مع إدارة نتنياهو، لكن "علينا أن ندافع عن الأشياء التي نؤمن بها. نحن حليف قوي للغاية، لكن ستكون هناك أوقات نوضح فيها خلافاتنا".

ورفض المتحدث باسم نتنياهو التعليق على تصريحات السفير، علمًا بأن نتنياهو لم يجعل الضم محورًا بارزًا في حملته، لكنه هدد بضم أجزاء من الضفة الغربية في عام 2019، ولديه حلفاء يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ودعا شركاء نتنياهو في اليمين المتطرف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز الوجود اليهودي في الأماكن المقدسة المتنازع عليها في القدس، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية.

كما قال السفير الأمريكي خلال المقابلة إنَّ الولايات المتحدة تعتزم معرفة ما يقوله السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل "وكيف سيتصرفون" قبل أن تتخذ موقفاً بشأن الحكومة المقبلة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن الإدلاء علناً بأي رأي حتى تتشكل الحكومة الائتلافية الجديدة، وهو موقف أكد عليه نايدس، الخميس، وشدد على أن العلاقات بين البلدين "لا يمكن أن تنفصم"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

 

إسرائيل بايدن الضفة الضفة الغربية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الروسي يأمر بانسحاب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بأوكرانيا

سلطات الاحتلال تفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية يوم انتخابات الكنيست

شاهد| لحظة دهس جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

الآلاف يحيون الفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة

ترشيحاتنا

إدارة بايدن: سنحارب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض في الضفة

فولكس اماروك .. وحش المهام الصعبة .. صور

آبل تفجر مفاجأة لعشاق هواتف iPhone

عاشور يصحح خطأ شائعا حول إدراك ثواب صلاة الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير

بسبب زواج الأقارب .. أكثر سمكة معزولة في العالم مهددة بالانقراض .. القصة الكاملة

فيتوريا: المنتخب لم يتلق أي تقرير من الأهلي حول الحالة البدنية لـ محمود متولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ