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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تكشف تفاصيل جديدة عن سيارتها الخارقة ميسترال | صور

صدى البلد

كشفت بوجاتي عن سيارة ميسترال W16 Mistral لأول مرة في شهر أغسطس، وادعت أنها مصممة لتكون أسرع سيارة قابلة للتحويل في العالم، لكنها لم تكشف عن أرقامها الحقيقية نهائياً، ومدى السرعة التي يمكن أن تسير بها بالضبط.

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بوجاتي ميسترال

أعلنت بوجاتي أخيراً عن السرعة القصوى لسيارة ميسترال، والتي تبلغ 261 ميلاً في الساعة، وهو ما يعادل 420 كيلومتر في الساعة، مما يشير إلى أن السرعة قد تكون محددة إلكترونياً، وتعتبر ميسترال مبنية على سيارة بوجاتي تشيرون الخارقة.

بوجاتي ميسترال

تأتي سيارة بوجاتي ميسترال بدون سقف صلب مناسب لمقاومة الهواء، ولكن من المؤكد أن مقاومة سحب الهواء كانت في أذهان مهندسي ومصممي بوجاتي، وللوصول إلى أقصى سرعة تبلغ 261 ميلاً في الساعة، يجب وضع السيارة في وضع السرعة القصوى، والذي يغير زاوية الجناح الخلفي لتقليل السحب وجعل ميسترال سريعة قدر الإمكان.

بوجاتي ميسترال

تقول بوجاتي إن السيارة الخارقة التي تبلغ تكلفتها 5 ملايين دولار لا تزال مستقرة عند السرعات العالية بفضل التصميم الديناميكي المقاوم للهواء، والذي يوفر الكثير من القوة السفلية، رغم انها سيارة مكشوفة.

 

تعتمد السيارة الخارقة بوجاتي ميسترال على محرك W16 رباعي التوربو، بسعة 8.0 لتر من مثل سيارة تشيرون سوبر سبورت، والتي حطمت الرقم القياسي بسرعة 304.773 ميل في الساعة (490.5 كم / ساعة) في فولكس فاجن Ehra Lessien مسار الاختبار خلال عام 2019. 

بوجاتي ميسترال

لا يمكن لسيارة ميسترال الاقتراب من أرقام تشيرون سوبر سبورت، لكنها تتجاوز سرعة 254.04 ميلاً في الساعة (408.84 كم / ساعة) التي حققتها سيارة فيرون القديمة 16.4 جراند سبورت فيتيس رودستر في عام 2013. 

 

بوجاتي ميسترال

قامت بوجاتي بإصدار عدد قليل من السيارات المقتبسة من سيارة تشيرون، بما في ذلك ديفو و شينتوديتشي، لكن افتقار ميسترال للسقف يعني أنه من المحتمل أن يكون الوحيد الذي يقدم تجربة قيادة مختلفة جذريًا، بصرف النظر عن إصدار بوليد الموجه للحلبات فقط. 

 

سيتم انتاج 99 نسخة فقط من سيارة بوجاتي ميسترال تم بيعها بالكامل بنظام الحجز المسبق.

 

ميسترال بوجاتي MISTRAL W16 فولكس فاجن تشيرون سوبر سبورت

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