سعر شيفروليه ايكونس موديل 2023 في عمان| صور

تتميز العلامة التجارية شيفروليه بأسطول متنوع من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وخاصة في فئة الدفع الرباعي المدمجة، حيث تمتلك شعبية وشهرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والخليج العربي بصفة خاصة، ومن أبرزها سيارة ايكونس موديل 2023 .

شيفروليه ايكونس موديل 2023

مواصفات شيفروليه ايكونس موديل 2023

تتوفر السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 215 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 252 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل متوسط استهلاكها للوقود الى 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيفروليه ايكونس موديل 2023

تتسارع السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة

تتأتي السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023 بمواصفات هيكلية خارجية تبلغ 4650 مم للطول، و 1844 مم للعرض، ويبلغ إرتفاعها نحو 1661 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الى 2725 مم، وتبلغ سعة صندوق السيارة 846 لتر.

شيفروليه ايكونس موديل 2023

تأتي السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023 بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظلم الوسائد الهوائية Airbags ، وإنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، ومراقبة ضغط الإطارات.

شيفروليه ايكونس موديل 2023

أسعار السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023

شيفروليه ايكونس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 8,200 ريال عماني

شيفروليه ايكونس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 8,900 ريال عماني

شيفروليه ايكونس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 11,800 ريال عماني