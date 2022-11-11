موعد مباراة الزمالك في الدوري وكأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري أو كأس مصر خلال الفترة المقبلة.

ويسعي فريق الزمالك للفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدوري والكأس، وذلك للموسم الثاني على التوالي، حيث جمع الزمالك في موسم 2021 ما بين الدوري والكأس، بينما فقد السوبر أمام الأهلي.



موعد مباراة الزمالك والمصري بكأس مصر



يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية.





موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البوسعيدي في السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها بإستاد برج العرب بالإسكندرية.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البوسعيدي في الدوري وكأس مصر في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.