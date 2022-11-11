ملكة أسبانيا تبدي إعجابها بتنظيم جناح المحيطات بقمة المناخ

شهد جناح المحيطات بقمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ زيارة ملكة إسبانيا ليتيزيا، حيث أعربت عن إعجابها وتقديرها لجناح المحيطات بقمة المناخ، موضحة أن الاهتمام لأول مرة بإنشاء جناح البحار والمحيطات بقمة المناخ يعكس اهتمام وحرص الدول على حماية السواحل والشواطئ البحرية من التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد خلال استقباله ملكة أسبانيا أن الكائنات البحرية والشعاب المرجانية مهددة بالتأثر بسبب التغيرات المناخية كذلك السواحل المصرية مهددة بارتفاع منسوبها لذا تأتي أهمية إنشاء تجمع قطاع المحيطات بقمة المناخ بشرم الشيخ حاليا لأول مرة فى فى قمة المناخ رقم 27 بمشاركة اكبر المؤسسات البحثية العلمية بالعالم ومنها المعهد القومى لعلوم البحار يهدف إلى وضع تصورات ومشروعات لحماية البيئة البحرية على المستوى العالمي.

وعلى جانب آخر وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة مذكرة تفاهم مع معهد أوشن إكس المسؤل عن صناعة الأفلام التسجيلية لعلوم البحار لصالح " ناشيونال جيوجرافيك" على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ .

وقال زكريا إن المذكرة تأتي في رغبة المعهد لنقل والاستفادة من تكنولوجيا المعاهد البحثية المتقدمة فى هذا المجال فى تسجيل الافلام الوثائقية "ناشيونال جيوجرافيك" من خلال تدرىيب الكوادر العلمية بالمعهد على على توثيق الرحلات البحثية التى ينفذها المعهد بسفن الابحاث التابعة له (سلسبيل واليرموك) وتوثيقها في تصوير السواحل والشواطئ المصرية وصناعة افلام تسجيلية عنها مما يساهم في دراسة طبيعة الكائنات البحرية ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار.

ملكة اسبانيا ليتيزيا (1)

ملكة اسبانيا ليتيزيا (2)

ملكة اسبانيا ليتيزيا (3)

ملكة اسبانيا ليتيزيا (4)