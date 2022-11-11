فشلوا في الواقع الافتراضي| العدل: دعوات ١١ / ١١ كشفت إفلاس الجماعة الإرهابية

قال معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن دعوات 11- 11 للتظاهر والحشد هي والعدم سواء، بل وأظهرت المعدن الحقيقي للمصريين، ومدى وعيهم وإدراكهم للمخاطر التي تحاك للوطن، رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها المواطنين.

وتابع الحزب في بيانه : “ الوطن أغلى من كل شيء والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، أكبر من كل التحديات، وخاصة أن الأزمات الداخلية لا تنفصل مع ما يمر به العالم من أزمات متعددة، فالمصريين يدركون أن الوطن باقى رغم أنوف الإرهابيين ومن يمولهم”.

وأضاف “الشناوى” أن الدعوات كشفت عن إفلاس الجماعة الإرهابية، ولجوئها لترويج فيديوهات قديمة، وهو أمر ليس غريب عليهم، فالكذب بالنسبة لهم طريقة حياة، لكن فطنة المصريين الشرفاء كشفتهم وتصدت لهم، ليس فى الشارع فهم غير موجودين بالشوارع والميادين، ولكن فى وسائل التواصل الاجتماعي، ليظهروا بما يليق بهم، هم بعض فشلة حتى فى الواقع الافتراضي.

وشدد المتحدث باسم حزب العدل، لعل الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تتخذ من فشلهم اليوم، دافع جديد للاستمرار فى التنمية واستكمال الحوار الوطني بمحاوره المختلفة، لجمع شمل كل المصريين الشرفاء لنصل للدولة المدنية الحديثة التي نسعى لها جميعا دولة أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون.