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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم فرنسا بسبب الخلاف حول الهجرة وتنصحها بعدم التصعيد

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، رد فعل فرنسا، بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة مهاجرين.

 

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية، إن رد فعل فرنسا بشأن سفينة المهاجرين عدائي وغير مبرر، مضيفة "عزل إيطاليا في أوروبا بسبب الخلاف مع فرنسا حول الهجرة لن يكون فكرة ذكية".

 

وأضافت "أنا لا أتوقع خطوة درامية من أوروبا ضد إيطاليا بسبب الخلاف حول الهجرة".

 

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن بلادها مستعدة للحديث والتفاوض من أجل إيجاد حلول أوروبية حول قضية الهجرة.

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وفي وقت سابق اليوم، حذر أحد أقرب مساعدي رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فرنسا من تصعيد الخلاف المستمر حول الهجرة بتقييد قدرة روما على الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من الجائحة.

 

وأظهرت صور من قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن السفينة (أوشن فايكنج)، التي تديرها مؤسسة غير حكومية وتحمل أكثر من 200 مهاجر تم إنقاذهم من البحر المتوسط، قد رست اليوم الجمعة في ميناء تولون الفرنسي بعدما رفضت إيطاليا السماح لها بالرسو.

 

وأدان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، تصرف إيطاليا ووصفه بأنه غير مقبول، وقال إن إيطاليا اختارت عدم التصرف بوصفها دولة أوروبية مسؤولة.

 

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